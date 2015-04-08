Разработка макета Excel/Word.

Добрый день.

Задача следующая:

В приложение имеется jpg документ.

Документ формата А5, исходник в pdf.

Нужно создать этот документ заново в Excel или Word – для того, чтобы была легкая возможность его изменять / редактировать.

Просьба в проекте писать стоимость и сроки исполнения данной работы.

Требуется человек с четким пониманием того, как это сделать максимально удобным для дальнейшей работы с документом.

В ЛС просьба не писать.