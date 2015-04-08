Разработка макета Excel/Word.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт15 заявок268 просмотров

Добрый день.

Задача следующая:

В приложение имеется jpg документ.

Документ формата А5, исходник в pdf.

Нужно создать этот документ заново в Excel или Word – для того, чтобы была легкая возможность его изменять / редактировать.

Просьба в проекте писать стоимость и сроки исполнения данной работы.

Требуется человек с четким пониманием того, как это сделать максимально удобным для дальнейшей работы с документом.

В ЛС просьба не писать.

10 лет назад
vitalikroslakov
Росляков 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Проект Сейшелы по Русски. Разработка брошюры

    Создание рекламно-туристической брошюры на русском языке для распространения на Сейшельских островах. Брошюра разделена на две части: "Успешные инвестиционные проекты"-для этих страниц требуется создание макета "с нуля", и "Туристическо-развлекательные проекты" - шаблон макет (требуется "доработка" уже ...

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка журнала

    $500

    Требуется дизайнер для верстки журнала. Примеры верстки и шаблон имеется. 200р/ полоса Опыт работы в журналах обязателен.

    Верстка полиграфии14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать из скана инструкции макет под печать

    Необходимо сделать макеты инструкций на основе сканов один в один только с русским текстом. Перевод сделан. Причем важно сохранить картинки и компановку, а оформление заголовков можно перерисовать. 1 инструкция - книжечкой ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка книги в Adobe Indesign

    $400

    Нужен верстальщик для верстки несложной с точки зрения дизайна книги, но с геморройными исходными материалами. Верстка в Adobe InDesign CC2014. Шаблон для верстки предоставлю. Формат 90x100/16. Примерный объем 700-800 полос, в одну краску. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка дизайна и верстка каталога. Отрасль телеком

    нужно разработать единый дизайн обложки и подложки, верстка (фото, текстовый блок и таблица) 6 брошюр по направлению телекоммуникационного оборудования: Коммутаторы, Оборудование GPON, Абонентское оборудование, Оборудование VOIP, Источники бесперебойного питания, Радио-мосты. ...

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Макет рекламного буклета

    Необходимо создать макет рекламного буклета для последующей печати в типографии. Формат буклета - А4, сложенный вдвое (до А5). Также необходим макет конверта форматом C5, переделать из формата DL. Текст для буклета - ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн листовки А6

    Есть логотип, и текст, нужно сделать рекламную листовку формата А6 двухстороннюю (4+4) Тематика установка видеонаблюдения, домофонов, систем контроля доступа для понимания наш сайт a-mnt.ru

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад