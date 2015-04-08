Создание рекламно-туристической брошюры на русском языке для распространения на Сейшельских островах. Брошюра разделена на две части: "Успешные инвестиционные проекты"-для этих страниц требуется создание макета "с нуля", и "Туристическо-развлекательные проекты" - шаблон макет (требуется "доработка" уже ...
Разработка макета Excel/Word.
Добрый день.
Задача следующая:
В приложение имеется jpg документ.
Документ формата А5, исходник в pdf.
Нужно создать этот документ заново в Excel или Word – для того, чтобы была легкая возможность его изменять / редактировать.
Просьба в проекте писать стоимость и сроки исполнения данной работы.
Требуется человек с четким пониманием того, как это сделать максимально удобным для дальнейшей работы с документом.
В ЛС просьба не писать.
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