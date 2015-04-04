Проект Сейшелы по Русски. Разработка брошюры

Создание рекламно-туристической брошюры на русском языке для распространения на Сейшельских островах. Брошюра разделена на две части: "Успешные инвестиционные проекты"-для этих страниц требуется создание макета "с нуля", и "Туристическо-развлекательные проекты" - шаблон макет (требуется "доработка" уже существующего и/или создание дизайна нового шаблон-макета).

Выпуск самой брошюры планируется в конце июня. Работа начнется в начале-середине мая. Некоторые макеты предоставляются заказчиками, т.о. нужна только обработка макетов для типографии.