Нарисовать баннер по примеру

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок178 просмотров

Здравствуйте! Требуется отрисовать баннер на примере (см. вложение)

Срок - 8 часов.

Оплата на WMR, карта Сбера

Цены указывайте по курсу у.е. = 50 р.

10 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

play-cat
Алекс 
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$6
1 день
Работа выполнена в срок, все устроило.
Приятно было работать с Владимиром. Задача была поставлена понятно и четко. Оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

play-cat
Алекс 
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад

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