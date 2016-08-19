Двусторонние визитки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен19 заявок257 просмотров

Требуется создать двусторонние визитки для директора. Наша организация занимается продажей бумаги, канцтоваров, компьютерной техники и сотовых телефонов. Сайт www.nvc.by

1 Сторона

ЧТУП "Нова-Сити" г.Смолевичи, ул.Советская, 119

Продажа бумаги и канцтоваров, компьютерной техники и аксессуаров.

директор Иванов Игорь Васильевич

тел. 8(01776) 21 505, 8(029)6828018, 8(029)7588018

www.nvc.by

[email protected]

2 Сторона

ЧСУП "Иванов И.В." г.Смолевичи, ул.Торговая, 10, к.5

Заправка картриджей. Ремонт ноутбуков, принтеров, мониторов, смартфонов.

директор Иванов Игорь Васильевич

тел. 8(01776) 21 505, 8(029)6828018, 8(029)7588018

www.nvc.by

[email protected]

Лого есть. Желательно несколько вариантов на выбор.

10 лет назад
smolik
Игорь 
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

cnthtj
Галина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Рекомендую - все качественно и в срок.

Заявки фрилансеров

cnthtj
Галина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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