Добрый день. Задача следующая: В приложение имеется jpg документ. Документ формата А5, исходник в pdf. Нужно создать этот документ заново в Excel или Word – ...
Двусторонние визитки
Требуется создать двусторонние визитки для директора. Наша организация занимается продажей бумаги, канцтоваров, компьютерной техники и сотовых телефонов. Сайт www.nvc.by
1 Сторона
ЧТУП "Нова-Сити" г.Смолевичи, ул.Советская, 119
Продажа бумаги и канцтоваров, компьютерной техники и аксессуаров.
директор Иванов Игорь Васильевич
тел. 8(01776) 21 505, 8(029)6828018, 8(029)7588018
2 Сторона
ЧСУП "Иванов И.В." г.Смолевичи, ул.Торговая, 10, к.5
Заправка картриджей. Ремонт ноутбуков, принтеров, мониторов, смартфонов.
директор Иванов Игорь Васильевич
тел. 8(01776) 21 505, 8(029)6828018, 8(029)7588018
Лого есть. Желательно несколько вариантов на выбор.
Выбранный исполнитель
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