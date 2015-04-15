Слегка изменить обложку каталога и сверстать его

44 страницы, обложку немного изменить, предоставив 2-3 варианта, верстка остается той же (у нас только в пдф), сразу просьба пишите стоимость. Каталог спецтехники, фото и пр.инфу предоставим.

Сроки желательно след.неделя.

Этапы работы такие - делаем варианты обложки и начинаем согласовывать, параллельно начинаем верстку, чтобы не терять время. По оплате - решим с исполнителем, обязательно оплата вебмани рубли на кошелек исполнителя.