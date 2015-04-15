печатное издание готовит спецвыпуск в виде брошюры формата А5 по психологической помощи детям-переселенцам. обложка цветная, сам материал черно-белый. количество страниц - 16. заказ социальный, поэтому бюджет ограничен. возможно долгосрочное сотрудничество.
Слегка изменить обложку каталога и сверстать его
44 страницы, обложку немного изменить, предоставив 2-3 варианта, верстка остается той же (у нас только в пдф), сразу просьба пишите стоимость. Каталог спецтехники, фото и пр.инфу предоставим.
Сроки желательно след.неделя.
Этапы работы такие - делаем варианты обложки и начинаем согласовывать, параллельно начинаем верстку, чтобы не терять время. По оплате - решим с исполнителем, обязательно оплата вебмани рубли на кошелек исполнителя.
Заявки фрилансеров
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