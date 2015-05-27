Дизайн и верстка брошюры.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен22 заявки246 просмотров

печатное издание готовит спецвыпуск в виде брошюры формата А5 по психологической помощи детям-переселенцам. обложка цветная, сам материал черно-белый. количество страниц - 16. заказ социальный, поэтому бюджет ограничен. возможно долгосрочное сотрудничество.

10 лет назад
opv
51 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад
$20
3 дня
добротно и качественно...
Приятный в общении заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад

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