Дизайн и верстка брошюры.

Дизайн-макет Плаката А2 для потенциальных клиентов: ГД или КД или Директоров по продажам отрывной Плакатна стену или доску для расчета эффективности "Воронки продаж" , куда можно заносить показатели работы менеджеров по продажам за неделю. ...