Меню на монитор для кофейни фаст-фуд

Требуется сделать баннер 1920 * 1080 для отображения в качестве меню напитков на 22 дюймовом мониторе фаст-фуд кофейни. Предоставим старый баннер, состав меню (кофе + чай + прохладительные) и пожелания по оформлению. Оплата поэтапная. На выходе необходимо предоставить готовый баннер, а также PSD макет, чтобы мы могли самостоятельно менять цены в случае необходимости.