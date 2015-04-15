Разработать макет листовки А5. Инфографика

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт11 заявок213 просмотров

Требуется разработать листовку формата А5 (либо 20х20 см) в стиле инфографики на тему финансов.

Подробное ТЗ в приложении

Оформление в корпоративном стиле в соответствии с бренд-буком.

Бренд-бук вышлю после определения исполнителя

10 лет назад
oshpak
Олеся 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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