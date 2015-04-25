Требуется сделать баннер 1920 * 1080 для отображения в качестве меню напитков на 22 дюймовом мониторе фаст-фуд кофейни. Предоставим старый баннер, состав меню (кофе + чай + прохладительные) и пожелания по оформлению. Оплата поэтапная. На ...
Подготовка верстка книги А5 для печати.
Добрый день.
Ищем верстальщика для подготовки документа для печати на А5 формате.
Техническое задание – в приложение.
Файл – в приложение.
Просьба писать стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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