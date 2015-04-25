Подготовка верстка книги А5 для печати.

нужно сверстать макет: рецепт напитка - несколько пунктов (каждый пункт - картинка и описание-описание я предоставлю). Вертикальный настенный баннер для полиграфии, соотношение сторон - один к трем, размер 0,40х1,20 м. Предлагайте цену и сроки, рассмотрю ...