Необходимо создать три буклета-ценника.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок214 просмотров

В меню-ценнике должна присутствовать картинка (упаковка + чашка с супом), Состав (описан в документе word), масса, место для указания цены (поле где цену пишут самостоятельно)

На странице должно быть не более 3 или 2 объекта.

Супы: на одном макете – 3, на другом -2

Пельмени с бульоном: на одном макете -2

Цвет должен гармонировать с упаковками продукции подобранной на один буклет. На буклете должна быть шапка и подвал как на образце. Текст должен быть редактируемый. А подвале буклета обязательно должен присутствовать знак «5-минут» (желательно как в образце). Стиль должен быть как на образце. Для супов в шапке использовать логотип «фабрика №1 супов». Для пельменей оставить «Пельмяш» и добавить «пельмени в натуральном курином бульоне»

Макет должен быть в PDF и CDR с редактируемым текстом. Формат А4

Более подробное ТЗ и картинки в архиве

10 лет назад
Gendospon
Геннадий 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$30
5 дней
Со Станиславом как всегда приятно работать, быстро, оперативно, все рекомендации и исправления выполняет оперативно, задание понимает с первого раза и даже рекомендует некоторые моменты. Хороший специалист.
В очередной раз работаю с Геннадием! Все отлично!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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