Сделать каталог в пдф

Требуется оформить картинки с сайта в пдф файл.

На одну страницу требуется выполнить всего три действия:

1. скачать картинку с указанного мной сайта (2шт) в джипеге

2. в случае необходимости обрезать ее

3. Взять вашу любимую программу для верстки, поместить ровно на наш фирменный бланк (все предоставлю) эти две картинки

и так 300 страниц. Все вместе сохранить в pdf.