Простая верстка + элемент дизайна без отрисовки

Есть лого в кривых, нужно сделать макет по джипегу + добавить элемент "оживляющий" дизайн

1) Лого (Сократ, вышлю в cdr) и адресная сетка в кривых (в макете Аэросиба)

2) Элемент оживляющий дизайн - желтая полоса, выражающая динамику... где-то в правом нижнем углу конверта, можно в виде подложки

3) определить два пантона, желательно ближе к базовым - темно-коричневый и желтый. Лого и тексты в коричневом, полоса - желтая

Результата- в Иллюстраторе. Оплата только Яндекс.Деньги 300 руб. Результат нужен 28 апреля