Необходимо подготовить для печати на футболках изображения в хорошем качестве,создать макеты.Тема специфическая-хоккейные вратари.
Простая верстка + элемент дизайна без отрисовки
Есть лого в кривых, нужно сделать макет по джипегу + добавить элемент "оживляющий" дизайн
1) Лого (Сократ, вышлю в cdr) и адресная сетка в кривых (в макете Аэросиба)
2) Элемент оживляющий дизайн - желтая полоса, выражающая динамику... где-то в правом нижнем углу конверта, можно в виде подложки
3) определить два пантона, желательно ближе к базовым - темно-коричневый и желтый. Лого и тексты в коричневом, полоса - желтая
Результата- в Иллюстраторе. Оплата только Яндекс.Деньги 300 руб. Результат нужен 28 апреля
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