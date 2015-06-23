Простая верстка + элемент дизайна без отрисовки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки213 просмотров

Есть лого в кривых, нужно сделать макет по джипегу + добавить элемент "оживляющий" дизайн

1) Лого (Сократ, вышлю в cdr) и адресная сетка в кривых (в макете Аэросиба)

2) Элемент оживляющий дизайн - желтая полоса, выражающая динамику... где-то в правом нижнем углу конверта, можно в виде подложки

3) определить два пантона, желательно ближе к базовым - темно-коричневый и желтый. Лого и тексты в коричневом, полоса - желтая

Результата- в Иллюстраторе. Оплата только Яндекс.Деньги 300 руб. Результат нужен 28 апреля

10 лет назад
fin_drive
Зинаида 
67 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

play-cat
Алекс 
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$5
1 день
Ок
Ок.

Заявки фрилансеров

play-cat
Алекс 
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад

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