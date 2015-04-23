Необходимо подготовить для печати на футболках изображения в хорошем качестве,создать макеты.Тема специфическая-хоккейные вратари.
Нужно перевести рисунок в вектор для печати
Желательно что бы человек был из Киева, что бы все обговорить.
без предоплаты.
Технические требования к макетам для шелкотрафаретной печати:
1. Все макеты принимаются в векторном формате: .cdr .ai .eps
2. В масштабе 1:1.
3. Тексты, должны быть переведены в кривые
4. В палитре Pantone или CMYK
5. Толщина линий и расстояний между линиями должно быть не менее 0.2 мм- для графики и 0,35 мм - для текстиля
6. К макету должно прилагаться изображение в формате JPG для контроля полученного макета.
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