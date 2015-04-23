Нужно перевести рисунок в вектор для печати

Желательно что бы человек был из Киева, что бы все обговорить.

без предоплаты.

Технические требования к макетам для шелкотрафаретной печати:

1. Все макеты принимаются в векторном формате: .cdr .ai .eps

2. В масштабе 1:1.

3. Тексты, должны быть переведены в кривые

4. В палитре Pantone или CMYK

5. Толщина линий и расстояний между линиями должно быть не менее 0.2 мм- для графики и 0,35 мм - для текстиля

6. К макету должно прилагаться изображение в формате JPG для контроля полученного макета.