Нужно перевести рисунок в вектор для печати

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт15 заявок229 просмотров

Желательно что бы человек был из Киева, что бы все обговорить.

без предоплаты.

Технические требования к макетам для шелкотрафаретной печати:

1. Все макеты принимаются в векторном формате: .cdr .ai .eps

2. В масштабе 1:1.

3. Тексты, должны быть переведены в кривые

4. В палитре Pantone или CMYK

5. Толщина линий и расстояний между линиями должно быть не менее 0.2 мм- для графики и 0,35 мм - для текстиля

6. К макету должно прилагаться изображение в формате JPG для контроля полученного макета.

10 лет назад
Bxlam
Саша 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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