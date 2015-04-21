Евробуклет дизайн + верстка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок166 просмотров

Дизайн плюс верстка.

Для рекламной кампании магазина одежды. Суть кампании "весенняя коллекция" дизайн должен быть соответствующим.

Подробное тз скину при заключении сделки.

Весь фото-контент продукции есть!

Требование: обязательное наличие портфолио.

Оплата: ЯД или Приват24

требования типографии:

Формат файлов: *.tif, *.eps, *.pdf;

ВАЖНО! Из Photoshop в PDF НЕ СОХРАНЯТЬ, только *tif или *.eps!

При сохранении в *.tif (из любой программы) использовать только LZW-сжатие, либо не использовать его вообще. Любую другую компрессию НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

Евробуклет:

На бумаге 130 г/м2 тиражи от 1000 – 273х210 мм (вылеты под обрез не добавляются).

Размер страниц должен быть: 90-91-92 и соответственно оборот 92-91-90.

Важные элементы публикации должны располагаться не ближе 4 мм к краю обреза.

10 лет назад
dpserega
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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