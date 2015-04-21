Евробуклет дизайн + верстка

Дизайн плюс верстка.

Для рекламной кампании магазина одежды. Суть кампании "весенняя коллекция" дизайн должен быть соответствующим.

Подробное тз скину при заключении сделки.

Весь фото-контент продукции есть!

Требование: обязательное наличие портфолио.

Оплата: ЯД или Приват24

требования типографии:

Формат файлов: *.tif, *.eps, *.pdf;

ВАЖНО! Из Photoshop в PDF НЕ СОХРАНЯТЬ, только *tif или *.eps!

При сохранении в *.tif (из любой программы) использовать только LZW-сжатие, либо не использовать его вообще. Любую другую компрессию НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

Евробуклет:

На бумаге 130 г/м2 тиражи от 1000 – 273х210 мм (вылеты под обрез не добавляются).

Размер страниц должен быть: 90-91-92 и соответственно оборот 92-91-90.

Важные элементы публикации должны располагаться не ближе 4 мм к краю обреза.