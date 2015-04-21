Необходимо подготовить для печати на футболках изображения в хорошем качестве,создать макеты.Тема специфическая-хоккейные вратари.
Евробуклет дизайн + верстка
Дизайн плюс верстка.
Для рекламной кампании магазина одежды. Суть кампании "весенняя коллекция" дизайн должен быть соответствующим.
Подробное тз скину при заключении сделки.
Весь фото-контент продукции есть!
Требование: обязательное наличие портфолио.
Оплата: ЯД или Приват24
требования типографии:
Формат файлов: *.tif, *.eps, *.pdf;
ВАЖНО! Из Photoshop в PDF НЕ СОХРАНЯТЬ, только *tif или *.eps!
При сохранении в *.tif (из любой программы) использовать только LZW-сжатие, либо не использовать его вообще. Любую другую компрессию НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!
Евробуклет:
На бумаге 130 г/м2 тиражи от 1000 – 273х210 мм (вылеты под обрез не добавляются).
Размер страниц должен быть: 90-91-92 и соответственно оборот 92-91-90.
Важные элементы публикации должны располагаться не ближе 4 мм к краю обреза.
Заявки фрилансеров
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