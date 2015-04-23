Шаблон альбома архитектурной концепции

Есть готовый альбом архитектурной концепции в качестве основы для размышления. На его базе нужно сделать универсальный вариант альбома в corel. Универсальный вариант должен включать в себя проработку титульного листа, второго листа - где ставится печать директора, остальных листов концепции. Так как наполнение концепций бывает разнообразным, необходимо принять оптимальную для подачи систему деления листов. Типажи листов бывают : с одним изображением, с двумя и с четырьмя изображениями. Все изображения подписываются названиями и содержат дополнительные пояснения в объеме 1 -2 абзаца текста. Цель работы - создание вариантов шаблонов в редактируемом формате для последующего использования не профессиональными верстальщиками (архитекторами). Шаблоны листов должны быть сформированы настолько четко, чтобы исключить возможность неправильного использования шрифта и изображений. Количество шаблонных листов в альбоме 12 штук. Количество дополнительных вариантов к основному на титульный лист, второй лист после титула, лист с вводной текстовой частью - 4 штуки. Исходный образец высылается на почту соискателю по запросу. Для запроса нужно разместить согласие с предложенной работой, ссылку на портфолио и почтовый адрес для отправки ссылки с исходным материалом.