Евробуклет, 2 фальца

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок229 просмотров

Необходим красивый евробуклет о строительном материале (металлический профиль), два фальца. Подробный макет, что и где вышлем, от Вас только красивое оформление.

10 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 часов назад
10 лет назад
$6
2 дня
Всем рекомендую, Дмитрий проявил профессионализм при выполнении нашего проекта. Все очень понравилось, всем советую.
Сотрудничеством остался очень доволен! Антон замечательный заказчик. Мои наилучшие рекомендации по сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 часов назад
10 лет назад
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Верстка полиграфии

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