Необходимо сверстать и подготовить к печати листовку формата А5 для магазина автомобильных дисков. Примерный каркас листовки: - задний фон: картинка красивой машины на дорогих дисках или полка с большим количеством ...
Медицинская книга на английском
Пишу книгу на медицинскую тему на английском языке. Нужен дизайнер который подготовит эту книгу для печати в Adobe Indesign. Уже есть зарисовки и идеи. Текст будет высылаться по главам. В книге будет около десятка глав которые надо будет сделать в разном цвете. Потом так же нужно будет придумать обложку и первые страницы глав. Сначала попробуем с одной главой и если все подойдет будем работать дальше.
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