Медицинская книга на английском

Пишу книгу на медицинскую тему на английском языке. Нужен дизайнер который подготовит эту книгу для печати в Adobe Indesign. Уже есть зарисовки и идеи. Текст будет высылаться по главам. В книге будет около десятка глав которые надо будет сделать в разном цвете. Потом так же нужно будет придумать обложку и первые страницы глав. Сначала попробуем с одной главой и если все подойдет будем работать дальше.