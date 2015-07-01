Нужен двусторонний флаер по случаю открытия автомойки самообслуживания. С выбранным автором будем рассматривать постоянное сотрудничество, так как объектов будет открываться много и будут разные задачи по рекламе.
Разработка презентации в формате .pdf
Разработка презентации (Дизайн и верстка)
Формат презентации: PDF
Количество слайдов: 8
Этапы работ:
- Разработка дизайна презентации на примере обложки и слайда 4 "Преимущества облачного сервиса";
- Утверждение дизайна презентации;
- Разработка оставшихся слайдов презентации.
Структура презентации:
1. Обложка
2. Система IP видеонаблюдения
3. Облачный сервис
4. Преимущества облачного сервиса. ИНФОГРАФИКА.
5. Преимущества для пользователя облачного сервиса. ИНФОГРАФИКА.
6. Возможности облачного сервиса
7. О нас
8. Обложка
Контент в приложении.
Результат работ:
- презентация в формате PDF.
Сроки выполнения работ: 5 рабочих дней
Выбранный исполнитель
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