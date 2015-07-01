Разработка презентации в формате .pdf

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок252 просмотра

Разработка презентации (Дизайн и верстка)

Формат презентации: PDF

Количество слайдов: 8

Этапы работ:

- Разработка дизайна презентации на примере обложки и слайда 4 "Преимущества облачного сервиса";

- Утверждение дизайна презентации;

- Разработка оставшихся слайдов презентации.

Структура презентации:

1. Обложка

2. Система IP видеонаблюдения

3. Облачный сервис

4. Преимущества облачного сервиса. ИНФОГРАФИКА.

5. Преимущества для пользователя облачного сервиса. ИНФОГРАФИКА.

6. Возможности облачного сервиса

7. О нас

8. Обложка

Контент в приложении.

Результат работ:

- презентация в формате PDF.

Сроки выполнения работ: 5 рабочих дней

10 лет назад
baleckaya
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Polig
Мария 
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$30
2 дня
Мария, спасибо Вам большое за проделанную работу. За основательный подход, за ваши дельные советы и оперативную реализацию. Без Ваших идей, у нас не получилось бы такого отличного результата. Впредь буду работать только с Вами!
Спасибо за возможность выполнить интересный проект! Оплата была вовремя. Приятное общение.

Заявки фрилансеров

Polig
Мария 
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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