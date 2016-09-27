Илья, не хотелось бы пускать в ваш код других людей ) есть несколько доработок по сайту, не хотите взяться? Естественно не бесплатно. Надеюсь на обратную связь.
- HTML-верстканет заявокЗакрыт2 года назад
Итак по пунктам:1) По кнопке "оставить заявку" якорем прыгаем к блоку "заказать обратный звонок". Он у нас есть на всех страницах. Только на главной есть еще пункт "жду звонка" там просто номер отправляется на email. 2) ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется [url=https://www.figma.com/file/na8r1DIwsmM1uCz6ZFfxs2/Untitled?node-id=0%3A1]сверстать макет[/url] на figma под Firefox, Chrome. Собственно на этом всё. Никаких особых требований нет. Главное чистый и понятный html, css, чтобы с этим дальше было приятно работать :)Завершен2 года назад
- $35
Требуется кросс-браузерная верстка макета. Адаптивность не требуется.Завершен7 лет назад
- $50
Добрый день! Необходим симпатичный одностраничник. Тема: доставка еды из ресторана (итальянская и японская кухня). Необходим сочный дизайн. Из желанного контента на странице должен присутствовать небольшой блок для акций. Остальной контент - стандартный набор для страниц такого ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Необходим симпатичный одностраничник. Тема: доставка еды из ресторана (итальянская и японская кухня). Необходим сочный дизайн и адаптивная верстка (бутстрап). Из желанного контента на странице должен присутствовать небольшой блок для акций. Остальной контент - стандартный ...Закрыт7 лет назад
Требуется сверстать макет. Изображение макета прикреплено к проекту. Из требований: - кросс-браузерность (поддержка древних версий ie не нужна) - читаемый код, с которым потом можно будет спокойно работать программисту По срокам - на выходных хотелось бы получить законченный результат.Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Необходим дизайн для сайта организации, занимающаяся видеонаблюдением, контролем доступа и другими системами безопасности. Никаких серьезных требований нет. Нужен современный минималистичный дизайн. Количество страниц сайта около четырех. Подробности и окончательную сумму обсудим непосредственно перед началом ...Завершен7 лет назад
Доброй ночи. Интересует цена на создание дизайна для сайта на котором будет интерактивная карта. Пример по [url=http://rsb-ohrana.ru/]ссылке[/url]. По сути обычная визитка, вся соль в интерактивной карте. Сколько будет стоить аналогичная + другой дизайн сайта и ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Сайт на node.js. Периодически падает Mongo. Определить в чем проблема и исправить. Все подробности расскажу исполнителю.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Добрый вечер! Нужен специалист разбирающийся в node.js. Имеется сайт, но есть пара косяков. Хромает авторизация + в последнее время невозможно добавлять записи, судя по всему проблема с правами... В общем даю доступ по ssh к ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Нужно сверстать одну страничку по .psd макету. Необходима кроссбраузерность и аккуратный читаемый код!Завершен9 лет назад
- $50
Добрый день! Необходим дизайн для сайта-визитки турфирмы. Сейчас это выглядит вот так http://www.voyag-tur.ru/ Будет всего одна страничка. Что необходимо поместить на страницу: - задействовать текущий логотип турфирмы, а так же логотипы партнеров операторов (возможно есть исходники, если ...Завершен9 лет назад