Kr1og5n

Александр Kr1og5n

 
34 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$375
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Доработка сайта

    Илья, не хотелось бы пускать в ваш код других людей ) есть несколько доработок по сайту, не хотите взяться? Естественно не бесплатно. Надеюсь на обратную связь.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Натянуть верстку на CMS

    Итак по пунктам:1) По кнопке "оставить заявку" якорем прыгаем к блоку "заказать обратный звонок". Он у нас есть на всех страницах. Только на главной есть еще пункт "жду звонка" там просто номер отправляется на email. 2) ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка макета на figma

    Требуется [url=https://www.figma.com/file/na8r1DIwsmM1uCz6ZFfxs2/Untitled?node-id=0%3A1]сверстать макет[/url] на figma под Firefox, Chrome. Собственно на этом всё. Никаких особых требований нет. Главное чистый и понятный html, css, чтобы с этим дальше было приятно работать :)

    HTMLCSSFigmaВерстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн одностраничника на тему "Доставка ресторана"

    $50

    Добрый день! Необходим симпатичный одностраничник. Тема: доставка еды из ресторана (итальянская и японская кухня). Необходим сочный дизайн. Из желанного контента на странице должен присутствовать небольшой блок для акций. Остальной контент - стандартный набор для страниц такого ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн и верстка одностраничника на тему "Доставка ресторана"

    Добрый день! Необходим симпатичный одностраничник. Тема: доставка еды из ресторана (итальянская и японская кухня). Необходим сочный дизайн и адаптивная верстка (бутстрап). Из желанного контента на странице должен присутствовать небольшой блок для акций. Остальной контент - стандартный ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка макета страницы сайта

    Требуется сверстать макет. Изображение макета прикреплено к проекту. Из требований: - кросс-браузерность (поддержка древних версий ie не нужна) - читаемый код, с которым потом можно будет спокойно работать программисту По срокам - на выходных хотелось бы получить законченный результат.

    Верстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайта по монтажу систем видеонаблюдения, контроля доступа и тп

    Здравствуйте! Необходим дизайн для сайта организации, занимающаяся видеонаблюдением, контролем доступа и другими системами безопасности. Никаких серьезных требований нет. Нужен современный минималистичный дизайн. Количество страниц сайта около четырех. Подробности и окончательную сумму обсудим непосредственно перед началом ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайта + интерактивная карта

    Доброй ночи. Интересует цена на создание дизайна для сайта на котором будет интерактивная карта. Пример по [url=http://rsb-ohrana.ru/]ссылке[/url]. По сути обычная визитка, вся соль в интерактивной карте. Сколько будет стоить аналогичная + другой дизайн сайта и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить сайт на node.js

    $50

    Добрый вечер! Нужен специалист разбирающийся в node.js. Имеется сайт, но есть пара косяков. Хромает авторизация + в последнее время невозможно добавлять записи, судя по всему проблема с правами... В общем даю доступ по ssh к ...

    Node.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта турфирмы

    $50

    Добрый день! Необходим дизайн для сайта-визитки турфирмы. Сейчас это выглядит вот так http://www.voyag-tur.ru/ Будет всего одна страничка. Что необходимо поместить на страницу: - задействовать текущий логотип турфирмы, а так же логотипы партнеров операторов (возможно есть исходники, если ...

    Дизайн сайтаСайт-визитка
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
thongx
Илья 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$160
10 баллов
2 года назад
Верстка макета на figma
Все прошло хорошо, рекомендую!
Работа была сделана быстро и качественно!
Ответный отзыв
Razio
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Верстка небольшого лендинга
Рекомендую в качестве заказчика! ТЗ поставлено четко, и оплата сразу после демонстрации работы.
Алексей сделал всё за день, без предоплаты. Сразу внёс необходимые правки. Результатом остался доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ustinov_web
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
29 минут назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Дизайн одностраничника на тему "Доставка ресторана"
Отличный заказчик, всегда на связи, моментальная оплата. Спасибо за интересный проект.
Быстро, качественно и красиво! Остался полностью удовлетворён работой, рекомендую!!
Ответный отзыв
saschapuzyrev
Александр 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
64 отзыва(-1)
$40
10 баллов
7 лет назад
Верстка макета страницы сайта
Все прошло отлично, однозначно рекомендую!
Верстка сделана быстро и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
kak_radyga
Анна 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта по монтажу систем видеонаблюдения, контроля доступа и тп
Очень приятно работать с такими людьми как Александр. Полная свобода творчества и полное доверие к специалисту, своевременная оплата, приятное общение, рекомендую)
С Анной быстро нашли общий язык. Без конкретного ТЗ была проделана отличная работа за небольшие деньги. Рекомендую как профессионала своего дела!
Ответный отзыв