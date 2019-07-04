Сверстать сайт- Арабеск

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок474 просмотра

Добрый день

Основной дизайн «1920x1200.psd» — https://yadi.sk/i/FVsEIsHT6vtk2Q

Некоторые векторные иконки - https://yadi.sk/i/yV0hYUSywngJUA

Шрифты - https://yadi.sk/d/hyQiAfZLVtPw-g

ТЗ https://docs.google.com/document/d/15gGM9BvBqclCa0NuuyXrWFd8zAWrU1ixhfjRbsoHOSs/edit

Постоплата рублями 15 т.р.

Внимательно изучите ТЗ и макеты 

6 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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