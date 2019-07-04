Есть сайта prooperatorov.ru/rating/ где есть возможность оставить отзыв и проставить рейтинг про оператора и автоматические будет перенесено на соответсвующего оператора. Надо сделать для сайта на вордпрес - сделать для 4-х оперторов. Код должен быть ...
Нужно сверстать одностраничный лендинг по готовому дизайну
Нужно сверстать одностраничный лендинг по готовому дизайну. Дизайн сделан в Figma
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