sunduchkov

Требуется разработать 3 креатива для рекламы в Instagram, ориентированных на фитнес-индустрию. Креативы должны быть привлекательными и эффективно передавать информацию о продукте или услуге.
- Баннеры9 заявокЗакрыт4 месяца назад
Разработайте сайт на медицинскую тематику с обучающими материалами для медиков. Включите несколько уровней доступа и обеспечьте реализацию на украинском языке. Проект требует комплексного подхода и внимания к деталям.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрытгод назад
Требуется разработать и нарисовать баннеры для контекстной рекламы CRM системы, ориентированной на спортивные клубы. Необходимо учитывать общее описание, предоставленное для визуализации. Важен креативный подход и соответствие требованиям для эффективной рекламы.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется переработать существующий лендинг с акцентом на добавление адаптивного дизайна. Основная задача - улучшить пользовательский опыт, сделать сайт удобным для различных устройств и повысить его функциональность.Завершен3 года назад
Страница с деталями абонементаЗавершен4 года назад
Есть презентация на 15 слайдов на google docs Нужно сделать ее красивой - подобрать шрифт, какие-то картинки и тоже разместить онлайн на google docsПрезентации1 исполнительЗавершен4 года назад
Страница управления заявками в клубеЗавершен4 года назад
Разработать дизайн личного кабинета клиентаЗавершен5 лет назад
Дизайн лендинга для системы автоматизации спортивных клубовЗавершен5 лет назад
Есть работающий WP плагин для записи на тренировки. Нужно перевести его на новый APIВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Добавить новые экраныДизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно разработать дизайн магазина внутри сайтаЗавершен5 лет назад
Внутренние страницы сайта спортивного клубаЗавершен5 лет назад
Есть бета версия приложение. Нужно переработать существующий дизайн, добавить недостающие скрины. Требуется опыт работы с финансовыми приложениями. Текущий дизайн в Figma.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен5 лет назад
Разработать универсальный сайт спортивного клубаЗавершен5 лет назад
Мы разрабатываем самый крутой сайт для записи на тренировки в спортивные клубы и нам нужен идеальный UI/UX интерфейс. Если ты умеешь быстро и качественно работать в Figma и есть примеры работ, которыми ты ...Завершен5 лет назад
Нужно разработать кликабельный макет в Figma для мобильного приложения фитнес-клуба. Вышлю подробности после демонстрации примеров работ.Дизайн мобильных приложений28 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать одностраничный лендинг по готовому дизайну. Дизайн сделан в FigmaHTML-верстка56 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка или переделка плагина под вордпресс. Есть готовый плагин, который показывает расписание, его нужно переделать или написать новый. Плагин на PHP.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна разработка под ключ на Laravel, тех задание и все детали в лсСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад