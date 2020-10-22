sunduchkov

Артем sunduchkov

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Lera_Korbut
22 года
3 года в сервисе
Была
41 минуту назад
$8
10 баллов
3 года назад
Нарисовать банеры для рекламы
Артем дал четкую задачу, поэтому быстро поняли друг друга и сделали классную работу!
Было сделано быстро и то что нужно, рекомендую!
Ответный отзыв
alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$650
10 баллов
3 года назад
Переработать лендинг
Все круто в очередной раз) Спасибо за проект ;) С удовольствием рекомендую и буду рад новым проектам!
Заказ исполнен быстро и качественно! Отличная коммуникация
Ответный отзыв
wpmax
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Переделать WP плагин
WordPress
Все отлично
Все было сделано качественно
Ответный отзыв
Avriorl
Ирина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$7
10 баллов
4 года назад
Оформить презентацию на google docs
Была рада сотрудничать!
Быстрая и качественная работа. Большое спасибо!
Ответный отзыв
alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$50
10 баллов
4 года назад
Внутрення страница сайта для спортивного клуба
Все классно, спасибо за очередной успешный проект :)
Быстрая и качественная работа, как всегда!
Ответный отзыв
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