Avriorl

Ирина Avriorl

 
22 годаБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Дизайн / Презентации / Баннеры / Карточки товара

Курсы:

- IT Academy "Веб-дизайн и дизайн мобильных интерфейсов" (ноябрь 2022 - февраль 2023);

- IT Academy "Обучение инструментам UI/UX дизайна".

Услуги:

- Веб-дизайн и дизайн мобильных приложений: портфолио
- cоздание креативных и стильных презентаций на английском/русском языках.
Примеры выполненных работ: https://docs.google.com/presentation/d/1ySQKSQSluvHLsYNTeMyue41vAFKUy5UoB1H6CeQGi6M/edit?usp=sharing
- создание карточек товаров.

- ответственно и качественно выполню заказ

- грамотно и оперативно работаю с текстами

- перевод (английский)

- набор текста
Образование:

- БГУ, факультет международных отношений, специальность "международное право" (2018-2022)

- БГУ, институт бизнеса (курсы переподготовки специалистов), специальность "преподаватель английского языка" (2020-2022)

Дизайн мобильного приложенияКарточки товаров
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
sunduchkov
Артем 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Оформить презентацию на google docs
Быстрая и качественная работа. Большое спасибо!
Была рада сотрудничать!
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