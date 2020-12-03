Дизайн / Презентации / Баннеры / Карточки товара Курсы: - IT Academy "Веб-дизайн и дизайн мобильных интерфейсов" (ноябрь 2022 - февраль 2023); - IT Academy "Обучение инструментам UI/UX дизайна". Услуги: - Веб-дизайн и дизайн мобильных приложений: портфолио

- cоздание креативных и стильных презентаций на английском/русском языках.

Примеры выполненных работ: https://docs.google.com/presentation/d/1ySQKSQSluvHLsYNTeMyue41vAFKUy5UoB1H6CeQGi6M/edit?usp=sharing

- создание карточек товаров. - ответственно и качественно выполню заказ - грамотно и оперативно работаю с текстами - перевод (английский) - набор текста

Образование: - БГУ, факультет международных отношений, специальность "международное право" (2018-2022) - БГУ, институт бизнеса (курсы переподготовки специалистов), специальность "преподаватель английского языка" (2020-2022) Дизайн мобильного приложенияКарточки товаров

Я против войны в Украине !