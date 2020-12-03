Курсы:
- IT Academy "Веб-дизайн и дизайн мобильных интерфейсов" (ноябрь 2022 - февраль 2023);
- IT Academy "Обучение инструментам UI/UX дизайна".
Услуги:
- Веб-дизайн и дизайн мобильных приложений: портфолио
- cоздание креативных и стильных презентаций на английском/русском языках.
Примеры выполненных работ: https://docs.google.com/presentation/d/1ySQKSQSluvHLsYNTeMyue41vAFKUy5UoB1H6CeQGi6M/edit?usp=sharing
- создание карточек товаров.
- ответственно и качественно выполню заказ
- грамотно и оперативно работаю с текстами
- перевод (английский)
- набор текста
Образование:
- БГУ, факультет международных отношений, специальность "международное право" (2018-2022)
- БГУ, институт бизнеса (курсы переподготовки специалистов), специальность "преподаватель английского языка" (2020-2022)
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