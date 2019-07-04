Сверстать тему под Drupal

добрый день! 1. Посмотрите на скрипт автоподстановки города вот здесь http://diplomsearch.ru/diplom/ в зеленом прямоугольнике на первом экране Нам такой же нужен на сайт https://sout-2019.ru/ сюда http://joxi.ru/82QEZNJIwW4O72 Т.е. между первой и второй строкой. Просто перенесите настройки ...