По макету psd и прототипу выполнить верстку страниц 11 страниц сайта. Полное ТЗ вышлю по запросу. Базовые требования · Верстка должна полностью соответствовать дизайну сайта. · Крайне важно, чтобы сайт загружался быстрее, ...
Нужно сверстать проект на Битрикс
Кто верстает,оставьте заявки.
Скину макет откликнувшимся.
Предпочтение цене.
Заявки фрилансеров
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