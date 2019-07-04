Нужно отрисовать внутрению страницу есть psd других страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок194 просмотра

Нужно отрисовать внутрению  страницу  где уже сделана структура и отрисована https://postimg.cc/y3scYLvj есть psd других страниц задание предоставлю исполнителю оставляйте ваши сроки и бюджет 

6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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