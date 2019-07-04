Верстка CSS/JS

Требуется верстальщик умеющий работать через git.

Работа над проектом на основе фрэймворка: Laravel (Не знаете git и laravel, все покажем, главное знать верстку)

Сверстать для существующего сайта несколько страниц, пример: https://www.biglion.ru/deals/den-akvapark-plyag8-52/

Процесс работы.

- Открывается доступ к приватному проекту на git;

- Скидывается структура БД;

- Верстальщик работает, и заливает сделанное на git. (Если не умеете работать через git, научим, это не сложно)

По сути, всё сводиться к тому, что нужно уметь хорошо копировать страницы другого сайта, и грамотно объединить с существующим дизайном.