Front-end (верстка 2-х страниц)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен37 заявок497 просмотров

Адаптивная, кроссбраузерная верстка 2-х страниц для web-сайта (не лэндинг) в соответствии с предоставленными

материалами:

- макет/ы (.psd)

- иконки (.svg)

- favicon (.svg/png/ico)

- шрифты (.ttf)

=====1я страница====

  • ГЛАВНАЯ
Элементы (блоки):

1. header

1.1 логотип* (ссылка на главную)

1.2 наименование

1.3 контакты (тел*,адрес, e-mail*)

1.4 навигационное меню (О компании*,Услуги*, Контакты*)

2. banner

3. Услуги (3-4 услуги) графическиеэлементы (иконки* /изображения*)

4. Порядок работ графические элементы (иконки / изображения)

5. Динамический (предполагает размещение контента с помощью админки)

6. footer

6.1 логотип*

6.2 наименование

6.3 контакты (тел*,адрес, e-mail*)

6.4 ссылки на основные разделы (О компании*,Услуги*, Контакты*)

﻿6.5. ссылки на соц.сети (иконки*)

﻿6.6 копирайт

﻿6.7 ссылка на разработчика*

==== 2 я страница ====

  • ВНУТРЕННЯЯ (типовая, является упрощенной главной)
1. header

1.1 логотип* (ссылка на главную)

1.2 наименование

1.3 контакты (тел*,адрес, e-mail*)

﻿1.4 навигационное меню (О компании*,Услуги*, Контакты*)

2. breadcrumbs (хлебныекрошки, *только родительские элементы)

3. Динамический (предполагаетразмещение контента с помощью админки)

4. footer

﻿4.1 логотип*

﻿4.2 наименование

﻿4.3 контакты (тел*,адрес, e-mail*)

4.4 ссылки на основные разделы (О компании*,Услуги*, Контакты*)

﻿4.5. ссылки на соц.сети (иконки*)

﻿4.6 копирайт

﻿4.7 ссылка на разработчика*

* кликабельный элемент(ховер-эффект)

Пожелания: использование микроразметки в соответствии с форматом shema.org;

соответствие с правилами БЭМ

Формат приема, файлы:

  • .html
  • .css
  • .js
  • .img
CSSHTMLJavaScript
6 лет назад
inde-x
44 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

frontend_dev
Максим 
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$40
3 дня
Escrow
Компетентный специалист, отлично справился с задачей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

frontend_dev
Максим 
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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