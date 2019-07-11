Есть сайта prooperatorov.ru/rating/ где есть возможность оставить отзыв и проставить рейтинг про оператора и автоматические будет перенесено на соответсвующего оператора. Надо сделать для сайта на вордпрес - сделать для 4-х оперторов. Код должен быть ...
Front-end (верстка 2-х страниц)
Адаптивная, кроссбраузерная верстка 2-х страниц для web-сайта (не лэндинг) в соответствии с предоставленными
материалами:
- макет/ы (.psd)
- иконки (.svg)
- favicon (.svg/png/ico)
- шрифты (.ttf)
=====1я страница====
- ГЛАВНАЯ
1. header
1.1 логотип* (ссылка на главную)
1.2 наименование
1.3 контакты (тел*,адрес, e-mail*)
1.4 навигационное меню (О компании*,Услуги*, Контакты*)
2. banner
3. Услуги (3-4 услуги) графическиеэлементы (иконки* /изображения*)
4. Порядок работ графические элементы (иконки / изображения)
5. Динамический (предполагает размещение контента с помощью админки)
6. footer
6.1 логотип*
6.2 наименование
6.3 контакты (тел*,адрес, e-mail*)
6.4 ссылки на основные разделы (О компании*,Услуги*, Контакты*)
6.5. ссылки на соц.сети (иконки*)
6.6 копирайт
6.7 ссылка на разработчика*
==== 2 я страница ====
- ВНУТРЕННЯЯ (типовая, является упрощенной главной)
1.1 логотип* (ссылка на главную)
1.2 наименование
1.3 контакты (тел*,адрес, e-mail*)
1.4 навигационное меню (О компании*,Услуги*, Контакты*)
2. breadcrumbs (хлебныекрошки, *только родительские элементы)
3. Динамический (предполагаетразмещение контента с помощью админки)
4. footer
4.1 логотип*
4.2 наименование
4.3 контакты (тел*,адрес, e-mail*)
4.4 ссылки на основные разделы (О компании*,Услуги*, Контакты*)
4.5. ссылки на соц.сети (иконки*)
4.6 копирайт
4.7 ссылка на разработчика*
* кликабельный элемент(ховер-эффект)
Пожелания: использование микроразметки в соответствии с форматом shema.org;
соответствие с правилами БЭМ
Формат приема, файлы:
- .html
- .css
- .js
- .img
Выбранный исполнитель
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