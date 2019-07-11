Привет, меня зовут Макс. Я frontend-разработчик с 3-х летним опытом, ранее я работал в компании, теперь хочу реализовать себя на фрилансе!

Я frontend-разработчик с 3-х летним опытом работы. Раньше я работал в компании и жил Москве, теперь я перебрался в деревню и хочу реализовать себя на фрилансе =)

Основная специализация: верстка и программирование frontend-части (фиксированная, резиновая, адаптивная).

Технологии которые я использую при создании проектов:

1. В проектах я использую методологию БЭМ (а именно: БЭМ-нейминг и файловую структуру). Каждый блок разделяю по своей папке. Данный подход облегчит Вам дальнейшую работу с сайтом и его поддержку.

2. Использую такс-менеджер Gulp для компиляции стилей, оптимизации кода, оптимизации изображений, сборки svg и png спрайтов, конкатенации и углификации Javascript и еще много различных настроек.

3. Использую препроцессор SСSS для написания древовидного кода, a также для использования переменных и миксинов.

4. Для решения простых задач использую нативный js, в остальных случаях Jquery или VUE.

Обо мне:

Моя цель - решить любую вашу задачу в сфере frontend-разработки. А также создать качественный и уникальный продукт, который сможет принести Вам доход.

Я ориентирован на качественное выполнение своей работы и долгосрочное сотрудничество с каждым клиентом.

Даю гарантию на выполненные работы и все правки делаю бесплатно!

Мои контакты:

- mail: [email protected]

- telegram: @MaxVilson

-мой сайт-портфолио: сайт-портфолио