frontend_dev

Максим frontend_dev

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Привет, меня зовут Макс. Я frontend-разработчик с 3-х летним опытом, ранее я работал в компании, теперь хочу реализовать себя на фрилансе!

Я frontend-разработчик с 3-х летним опытом работы. Раньше я работал в компании и жил Москве, теперь я перебрался в деревню и хочу реализовать себя на фрилансе =)

Основная специализация: верстка и программирование frontend-части (фиксированная, резиновая, адаптивная).

Технологии которые я использую при создании проектов:

1. В проектах я использую методологию БЭМ (а именно: БЭМ-нейминг и файловую структуру). Каждый блок разделяю по своей папке. Данный подход облегчит Вам дальнейшую работу с сайтом и его поддержку.

2. Использую такс-менеджер Gulp для компиляции стилей, оптимизации кода, оптимизации изображений, сборки svg и png спрайтов, конкатенации и углификации Javascript и еще много различных настроек.

3. Использую препроцессор SСSS для написания древовидного кода, a также для использования переменных и миксинов.

4. Для решения простых задач использую нативный js, в остальных случаях Jquery или VUE.

Обо мне:

Моя цель - решить любую вашу задачу в сфере frontend-разработки. А также создать качественный и уникальный продукт, который сможет принести Вам доход. 

Я ориентирован на качественное выполнение своей работы и долгосрочное сотрудничество с каждым клиентом. 

Даю гарантию на выполненные работы и все правки делаю бесплатно!

Мои контакты:

- mail: [email protected]

- telegram: @MaxVilson

-мой сайт-портфолио: сайт-портфолио

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Отзывы заказчиков

tcexe
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$660
10 баллов
5 лет назад
Верстка проекта на Laravel 5.3
BootstrapLaravelSCSSGulp
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
media_chris
Ильяс 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Верстка крупного, долгосрочного проекта под VUE
FigmaVue.js
Все супер, очень ответственный и грамотный человек. Рекомендую.
Отличный заказчик! Интересный проект, отличная команда, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
LegbI4
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Верстка интернет-магазина - 16 страниц + адаптив.
Отличный исполнитель. Сделано все четко по тз, инициативный, предлагает вариант решений задач, всегда на связи. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четко поставленно ТЗ и оплата в срок, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
inde-x
44 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Front-end (верстка 2-х страниц)
CSSHTMLJavaScript
Компетентный специалист, отлично справился с задачей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Отличный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв