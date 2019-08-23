Верстка с мобильной версией

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка158 просмотров

Верстка сайта с каталогом товаров. Всего будет 6 страничек. Плюс обязательна грамотная и удобная мобильная версия. Принимаю предложения только от профи с отзывами заказчиков и портфолио. Готов ответить на вопросы. Жду конкретные предложения с ценой и сроком. Пожалуйста, откликайтесь, если вы можете быстро приступить к работе, а не через пару дней. За срочность выполнения бонус!

6 лет назад
gomer66
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Exeption
Андрей 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$20
3 дня
Все отлично!
Все отлично! Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Exeption
Андрей 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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