Верстка с мобильной версией

Верстка сайта с каталогом товаров. Всего будет 6 страничек. Плюс обязательна грамотная и удобная мобильная версия. Принимаю предложения только от профи с отзывами заказчиков и портфолио. Готов ответить на вопросы. Жду конкретные предложения с ценой и сроком. Пожалуйста, откликайтесь, если вы можете быстро приступить к работе, а не через пару дней. За срочность выполнения бонус!