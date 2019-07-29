Верстка+интеграция в ВордПресс

Есть сайт на wordpress http://www.wildathletic.ru 1) Нужно сверстать для сайта купон https://picua.org/images/2019/06/28/55982fefe2b4ce2f51f747c028df3498.jpg Нужно чтобы он был размещен на обычной странице формата новости http://www.wildathletic.ru/privedi-druga-i-poluchi-mesyats-k-klubnoj-karte/ Его можно было отправить на email или распечатать ...