Адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен51 заявка344 просмотра

Нужно заверстать диз десктоп - https://drive.google.com/file/d/1NOzw8e8gKdVA0o5aTbiIrRmTmKXoy5X7/view?usp=sharing

мобилка - https://drive.google.com/file/d/1WuW4_rvuhehk42iBC6_Cm4zQ99nWlRCr/view?usp=sharing

Проект большой верстать нужно много. Если понравится конечный результат продолжим работать с исполнителем.

6 лет назад
guest_15627752258033
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$70
3 дня
Escrow
Отличный исполнитель. Всё сделано качественно и в срок. Очень адекватный в общении. Однозначно А+++
Приятно работать с данным заказчиком! Оплата вовремя, нареканий нет никаких) Понятная постановка задачи. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад