Нужен Специалист, способный на платформе WordPress создать технически безупречный шаблон сайта. В сайте 3 старицы. Есть дизайн двух страниц: https://vk.com/doc124829546_494665817?hash=3ae7c3a9ea0fc46a31&dl=c4802afa4ba5c0d796 https://vk.com/doc124829546_497623329?hash=098220303436bc3074&dl=03879016de0754b5be Дизайн страницы контакты как на этом сайте: http://potolok-belgorod.ru/kontakty/ (контакты, фото офиса из Гугл ...
Адаптивная верстка
Нужно заверстать диз десктоп - https://drive.google.com/file/d/1NOzw8e8gKdVA0o5aTbiIrRmTmKXoy5X7/view?usp=sharing
мобилка - https://drive.google.com/file/d/1WuW4_rvuhehk42iBC6_Cm4zQ99nWlRCr/view?usp=sharing
Проект большой верстать нужно много. Если понравится конечный результат продолжим работать с исполнителем.
Выбранный исполнитель
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