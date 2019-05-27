Mr_Polkanov

Александр Mr_Polkanov

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-разработка

Front-end deweloper

-JavaScript:

  • React
  • Redux
  • TypeScript
  • Material UI
  • Gulp
  • JQuery
  • Bootstrap 3, 4
  • Vue.js
  • Node.js
  • DataTables
  • webpack
-HTML5,CSS3

-VirtualBox.

-Linux(базовое понимание) (Ubuntu, Centos7): mc, vim, yum, apt-get, ngrok.

Git, GitLab, jira, trello.

Гарантирую:

  • Ответственный подход к работе.
  • Постоянный контакт.
  • Соблюдение сроков.
  • Доброжелательное, настроенное на конструктивный диалог общение.
Время работы: 09-00 - 18-00 (GMT+3).

Email – [email protected]

Telegram – @AlexandrUserName

WhatsApp - +79001349105

VK – https://vk.com/polkanov_freelancer

Портфолио -http://polkanovdeveloper.ru

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Портфолио

Отзывы заказчиков

vickivanov
Виталий 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Доработка мобильной верстки CRM-системы
CSSGitHTMLJavaScript
Самый упорный, позитивный и перспективный специалист из многих, которых я знаю! Только наилучшие рекомендации и самые приятные впечатления от совместной работы)
Честный и порядочный заказчик, всегда на связи, конструктивный подход к диалогу. Очень приятно работать, с такими людьми. Буду очень рад сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Небольшой исправление верстки. Работа JS (плавный переход в появление)
JavaScript
Все круто. Рекомендую
Замечательный заказчик, тз было чёткое и понятное. Оплата по факту проделанной работы и в срок.
Ответный отзыв
Kocilo_Nadira
Надира 
41 год
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка страницы.
Рекомендую к сотрудничеству!
Всё в порядке, можно работать.
Ответный отзыв