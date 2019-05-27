Веб-разработка
Front-end deweloper
-JavaScript:
- React
- Redux
- TypeScript
- Material UI
- Gulp
- JQuery
- Bootstrap 3, 4
- Vue.js
- Node.js
- DataTables
- webpack
-VirtualBox.
-Linux(базовое понимание) (Ubuntu, Centos7): mc, vim, yum, apt-get, ngrok.
Git, GitLab, jira, trello.
Гарантирую:
- Ответственный подход к работе.
- Постоянный контакт.
- Соблюдение сроков.
- Доброжелательное, настроенное на конструктивный диалог общение.
Email – [email protected]
Telegram – @AlexandrUserName
WhatsApp - +79001349105
VK – https://vk.com/polkanov_freelancer
Портфолио -http://polkanovdeveloper.ru
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
CSSGitHTMLJavaScript
Самый упорный, позитивный и перспективный специалист из многих, которых я знаю! Только наилучшие рекомендации и самые приятные впечатления от совместной работы)
Ответный отзыв
Честный и порядочный заказчик, всегда на связи, конструктивный подход к диалогу. Очень приятно работать, с такими людьми. Буду очень рад сотрудничать в дальнейшем.
$3
10 баллов
6 лет назад
JavaScript
Все круто. Рекомендую
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, тз было чёткое и понятное. Оплата по факту проделанной работы и в срок.
$12
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Всё в порядке, можно работать.