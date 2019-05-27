Kocilo_Nadira

Надира Kocilo_Nadira

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
ControlWeb

Всем привет. Меня зовут Надира, моя основная я ведущий менеджер веб-студии  ControlWeb.

На weblancer я ищу людей для выполнения задач для своих личных проектов. 

Буду рада сотрудничеству!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Вёрстка страницы.

    Необходимо сверстать страницу ошибки 404. Адаптивно, чтобы корректно отображалось на всех типах устройств. Срочно!!! Дедлайн 27.05.2019 утром.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Mr_Polkanov
Александр 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$12
9 баллов
6 лет назад
Вёрстка страницы.
Всё в порядке, можно работать.
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв