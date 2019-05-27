Kocilo_Nadira

Необходимо сверстать страницу ошибки 404. Адаптивно, чтобы корректно отображалось на всех типах устройств. Срочно!!! Дедлайн 27.05.2019 утром.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Всем привет. Меня зовут Надира, моя основная я ведущий менеджер веб-студии ControlWeb.
На weblancer я ищу людей для выполнения задач для своих личных проектов.
Буду рада сотрудничеству!
Необходимо сверстать страницу ошибки 404. Адаптивно, чтобы корректно отображалось на всех типах устройств. Срочно!!! Дедлайн 27.05.2019 утром.