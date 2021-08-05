magickum

Наталья Антипенко magickum

 
50 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
11
безопасных платежей

  • Найти ошибки сео из-за которых понижен сайт в выдаче

    $50

    Необходимо провести анализ SEO сайта для выявления ошибок, которые привели к снижению позиций в поисковой выдаче. Ожидается предоставление рекомендаций по исправлению найденных проблем и улучшению видимости сайта.

    Оптимизация сайтовSEO
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад

  • Статьи на сайт

    Требуется создание и оформление статей для сайта с использованием ИИ. Объем - 3 статьи в день, 21 статья в неделю, 90 статей в месяц. Время работы выбираете сами, но публикации должны индексироваться ежедневно. Укажите стоимость за выполнение данного объема работы.

    Написание статейОптимизация контента
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Разместить написанный комментарий

    $10

    Требуется разместить 50 уже написанных комментариев под тематическими статьями в интернете. Предоставьте отчёт с ссылками на статьи и никами, под которыми размещены комментарии. Тематику статей укажет заказчик.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Размещение ссылок на сайт

    $10

    Требуется разместить 50 активных ссылок на различных сайтах и каталогах для улучшения SEO-позиционирования. Задача включает подбор площадок и размещение ссылок для повышения видимости сайта. Ожидается качественное выполнение без ошибок.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Комментарии в интернете

    $10

    Требуется разместить 50 комментариев с заранее подготовленным текстом под тематическими статьями в интернете и социальных сетях. Тематику статей укажет заказчик. Необходимо предоставить отчет с ссылками на статьи и ником, под которым размещены комментарии.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание текста с аудио записи

    $25

    Необходимо выполнить транскрибацию речи с аудио записей в статьи. Оформлять текст корректно и грамотно. Аудио будет присылаться постепенно в течение недели. Работать можно в любое время, однако требуется сдавать полный объем текста не менее одного раза в неделю. Оплата составляет 25 долларов за 5000 знаков.

    Транскрибация1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Переводы текстов с русского на украинский

    $26

    Требуется перевод текстов сайта с русского на украинский язык. Ожидается корректный и грамотный текст. Работа осуществляется по гибкому графику, с обязательным объемом не менее одного цикла расчета в неделю. Порог расчета - 26 долларов за 5000 знаков. Минимум - сдача полного объема раз в неделю.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перевод и написание текста с аудио

    $25

    Необходимо транскрибировать речь с аудио записей в статьи. Оформление текста должно быть грамотным и лаконичным. Аудио будет предоставляться постепенно в течение недели. Работать можно в любое время, с минимальным объемом 1 цикл расчета в неделю. Порог расчета - 25 долларов. Сдача полного объема раз в неделю.

    Транскрибация2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Перевод и написание текста с аудио записи

    $25

    Требуется транскрибация аудио записи в статьи. Необходим грамотный и лаконичный текст. Аудио будет предоставляться постепенно. Работать можно в любое время, с минимальным объемом 1 цикл расчета в неделю. Оплата 25 долларов за 5000 знаков. Сдача полного объема минимум 1 раз в неделю.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дописать тексты статей до полноценного текста в 600 слов

    Дописать тексты статей до полноценного текста в 600 слов. Статьи на сайте уже написаны. Но они не все проходят сео. Их нужно дописать лаконично в той же тематике, что и сама статья. Общее число - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

Delahoya
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$50
10 баллов
6 месяцев назад
Найти ошибки сео из-за которых понижен сайт в выдаче
SEOОптимизация сайтов
Отличный заказчик. Рекомендую!
Очень подробный анализ, графики, данные, выводы и рекомендации, комментарии. Для сотрудничества - рекомендую.
Ответный отзыв
PROZRACNO
Анна 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$26
10 баллов
4 года назад
Переводы текстов с русского на украинский
К сожалению, не сработались
К сожалению, не сработались
Ответный отзыв
trillnepill
Владислав 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
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Очень хороший заказчик, точное постановление задачи, оплата без задержек. Рекомендую
Очень пунктуальный и аккуратный в исполнении. Рекомендую.
Ответный отзыв
v1t4m1n
Макс 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Перевод и написание текста с аудио
Отличный заказчик, лоялен к исполнителю
Рекомендую. Очень добросовестный и аккуратный в работе. Ну и в общении - приятный и коммуникабельный.
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MaxFreelanc
Макс 
26 лет
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
$20
10 баллов
4 года назад
Перевод и написание текста с аудио записи
Хороший заказчик. Рекомендую!
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