Необходимо провести анализ SEO сайта для выявления ошибок, которые привели к снижению позиций в поисковой выдаче. Ожидается предоставление рекомендаций по исправлению найденных проблем и улучшению видимости сайта.
- $50Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Требуется создание и оформление статей для сайта с использованием ИИ. Объем - 3 статьи в день, 21 статья в неделю, 90 статей в месяц. Время работы выбираете сами, но публикации должны индексироваться ежедневно. Укажите стоимость за выполнение данного объема работы.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $10
Требуется разместить 50 уже написанных комментариев под тематическими статьями в интернете. Предоставьте отчёт с ссылками на статьи и никами, под которыми размещены комментарии. Тематику статей укажет заказчик.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
Требуется разместить 50 активных ссылок на различных сайтах и каталогах для улучшения SEO-позиционирования. Задача включает подбор площадок и размещение ссылок для повышения видимости сайта. Ожидается качественное выполнение без ошибок.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется разместить 50 комментариев с заранее подготовленным текстом под тематическими статьями в интернете и социальных сетях. Тематику статей укажет заказчик. Необходимо предоставить отчет с ссылками на статьи и ником, под которым размещены комментарии.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $25
Необходимо выполнить транскрибацию речи с аудио записей в статьи. Оформлять текст корректно и грамотно. Аудио будет присылаться постепенно в течение недели. Работать можно в любое время, однако требуется сдавать полный объем текста не менее одного раза в неделю. Оплата составляет 25 долларов за 5000 знаков.Транскрибация1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $26
Требуется перевод текстов сайта с русского на украинский язык. Ожидается корректный и грамотный текст. Работа осуществляется по гибкому графику, с обязательным объемом не менее одного цикла расчета в неделю. Порог расчета - 26 долларов за 5000 знаков. Минимум - сдача полного объема раз в неделю.Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
- $25
Необходимо транскрибировать речь с аудио записей в статьи. Оформление текста должно быть грамотным и лаконичным. Аудио будет предоставляться постепенно в течение недели. Работать можно в любое время, с минимальным объемом 1 цикл расчета в неделю. Порог расчета - 25 долларов. Сдача полного объема раз в неделю.Транскрибация2 исполнителяЗавершен4 года назад
- $25
Требуется транскрибация аудио записи в статьи. Необходим грамотный и лаконичный текст. Аудио будет предоставляться постепенно. Работать можно в любое время, с минимальным объемом 1 цикл расчета в неделю. Оплата 25 долларов за 5000 знаков. Сдача полного объема минимум 1 раз в неделю.Транскрибация1 исполнительЗавершен4 года назад
- Редактирование и Корректура2 исполнителяЗавершен4 года назад
Дописать тексты статей до полноценного текста в 600 слов. Статьи на сайте уже написаны. Но они не все проходят сео. Их нужно дописать лаконично в той же тематике, что и сама статья. Общее число - ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад