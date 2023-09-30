Нужен спец по маркетплейсам

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка10 просмотров
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Есть 100 карточек товаров: там все и корм для собак и герметики и керамзит и швабры. Нужно продвинуть на Ozon и WB. Цель продажи. В отлике расскажите пожалуйста о себе, опыте. Какие задачи решали, какие результаты получили. А так же Ваше предложение, цены, сроки.

3 месяца назад
Vladislav_Naida
Владислав 
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
6 дней назад