Зарегистрировать сайт в каталогах и справочниках, чтобы присутствие в поисковиках создать

Сайт новый. Нужно зарегистрировать в каталогах. Не для сео, а для людей, чтобы в выдаче были разные сайты, которые ссылаются на него.

Дам описание, картинки, доступ к почте для регистраций.

Можно автоматически, можно вручную.

Условия и сроки напишите в отклике.