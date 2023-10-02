Зарегистрировать сайт в каталогах и справочниках

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка46 просмотров
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Зарегистрировать сайт в каталогах и справочниках, чтобы присутствие в поисковиках создать

Сайт новый. Нужно зарегистрировать в каталогах. Не для сео, а для людей, чтобы в выдаче были разные сайты, которые ссылаются на него.
Дам описание, картинки, доступ к почте для регистраций.
Можно автоматически, можно вручную.
Условия и сроки напишите в отклике.

3 месяца назад
d654525
Эдуард 
58 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад