Имеется англоязычный сайт www.mollishome.ca онлайн-магазин текстиля: полотенца и банные халаты. Сайт набран на Shopify, домен зарегистрирован в Канаде, клиентская база также исключительно канадцы. Требуется: вывести сайт на первые строчки в поисковиках, в основном Google, ...
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Зарегистрировать сайт в каталогах и справочниках, чтобы присутствие в поисковиках создать
Сайт новый. Нужно зарегистрировать в каталогах. Не для сео, а для людей, чтобы в выдаче были разные сайты, которые ссылаются на него.
Дам описание, картинки, доступ к почте для регистраций.
Можно автоматически, можно вручную.
Условия и сроки напишите в отклике.
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