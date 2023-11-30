Оставить комментарии в Facebook

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$40
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка3 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разместить в активных (тех, в которых публикуются свежие записи и происходит общение) сообществах мобильных игр и приложений 100 комментариев со ссылкой на скачивание игры (из официального маркета, AppStore/GooglePlay, не взлом и т.п.). Только в тех сообществах, участникам которых эти предложения могут быть потенциально интересны.

месяц назад
martariri
Марта 
40 летКипр
2 месяца в сервисе
Была
16 часов назад
Выбранный исполнитель
Lokotoskarina96
22 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
месяц назад
$40
2 дня
UAH
Отличная работа, как всегда.
Як завжди все чудово