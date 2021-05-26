Переверстать файл под цифровую печать

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Завершен5 заявок376 просмотров

Файл нужно переверстать - логотип сброшу - картинки интерьера и рабочих можно использовать с интернета.

Файл для печатников - выставить 300 точек на дюйм, цветовой режим CMYK, подогнать под размер А5 (148Х210мм) так в печать подается в размере 152х214мм (2 мм под обрез с каждой стороны)

Переделать файл фотошоп и сбросить два файла

PSD что переделан

PDF для печатников

4 года назад
vasjaleff
Василий 
44 года
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2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Airat_Ufa
Айрат 
37 лет
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2 года назад
4 года назад
$6
1 день
Escrow
Очень оперативно среагировал на мою заявку. Всегда был на связи. Рекомендовал как сделать лучше. Нужно было внести пару правок по тексту - все сделал. Думаю, что еще поработаем.
Всё четко объяснил по заказу. Быстро отвечает на вопросы. Оплата быстро прошла. Всегда буду рад с таким заказчиком работать)))

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