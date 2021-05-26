Прошу адаптировать макет для Комбо № 4 (Алматы). Форматы: 1) соц сети и таргет 1350*1080 1080*1080 1080*1920 + везде отступы 150 пикс сверху и снизу 2) рассылка ватсап ...
Переверстать файл под цифровую печать
Файл нужно переверстать - логотип сброшу - картинки интерьера и рабочих можно использовать с интернета.
Файл для печатников - выставить 300 точек на дюйм, цветовой режим CMYK, подогнать под размер А5 (148Х210мм) так в печать подается в размере 152х214мм (2 мм под обрез с каждой стороны)
Переделать файл фотошоп и сбросить два файла
PSD что переделан
PDF для печатников
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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