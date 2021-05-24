Сделать две визитные карточки в AdobeInDesign2019. Все условия написаны в лабораторной работе. Файлы для оформления визиток я отправил. Фотография для одной из визиток отправлена.
Каталог услуг 2 страницы
Нужно сделать несложный дизайн каталога услуг с описанием (пример на фото)
Тематика - автоуслуги
Изображения предоставлю!
Заявки фрилансеров
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