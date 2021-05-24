Каталог услуг 2 страницы

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Закрыт29 заявок864 просмотра

Нужно сделать несложный дизайн каталога услуг с описанием (пример на фото)

Тематика - автоуслуги

Изображения предоставлю! 

4 года назад
xenon064
Скайлер 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олеся
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 отзывов
4 года назад
Любовь
 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
26 отзывов
4 года назад
Виктор
 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
4 года назад
Дарья
 
24 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Виолетта
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
день назад
116 отзывов
4 года назад
#1
Верстка полиграфии
Алена
 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Полянская
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталия
 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
33 отзыва
4 года назад
Светлана
 
51 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Веревкина
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
Мария
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
47 отзывов
4 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
4 года назад
Тимур
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Валерия
 
25 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
4 года назад
Назар
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
39 отзывов(-1)
4 года назад
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 дней назад
113 отзывов
4 года назад
Андрей
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Анна
 
34 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
22 отзыва
4 года назад
Яна
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
49 отзывов
4 года назад
Ольга
 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
83 отзыва
4 года назад
Эрик
 
22 года
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 отзыва
4 года назад
Карина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
4 года назад