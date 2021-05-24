Верстка визитки в AdobeInDesign2019

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт6 заявок457 просмотров

Сделать две визитные карточки в AdobeInDesign2019. Все условия написаны в лабораторной работе. Файлы для оформления визиток я отправил. Фотография для одной из визиток отправлена.

4 года назад
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