Необходимо подготовить книгу для печати (комиксы) Есть уже готовые материал, но надо поработать над качеством, оформить обложку, где-то подредактировать текст. Заменить некоторые элементы, работа не сложная (достаточно владения штампом в ФШ :), но ...
Правки в PSD каталог лестниц
Кратко
- Поменять около 20 фото
- Добавить кнопки-ссылки на посты в инстаграм
- Добавить навигацию по каталогу
Полное описание
https://docs.google.com/document/d/13AImlTLVkI7CTftL4CFKgasAUIi_87FWw-lermMMgBE/edit?usp=sharing
Исходник ПСД и файл ПДФ прикрепляю
ПДФ https://drive.google.com/file/d/1JQU8WCo4nkyJOIPyyl9eCx5SJuqb5yRd/view?usp=sharing
ИСХОДНИК (27мб) https://drive.google.com/file/d/1ioaLA1iKStmA7nnG-_NfUovih-2w8tll/view?usp=sharing
Пример навигации https://drive.google.com/file/d/14UsC-pc4VCUYGb5lPRLme0RnrUJLwJpE/view?usp=sharing
Допом могу дать задачу улучшить внешний вид
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо выполнить верстку детской книги. В книге 5000 слов. 6 глав. 20 картинок. Все готово и собрано в одном Google Doc документе в своей ...Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт4 года назад
260 страниц текста, нужно внести 70-75 правок по орфографии и 12 правок по замене иллюстрацийВерстка полиграфии18 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать новое меню для маленького фреш-бара + рекламные листовкиВерстка полиграфии35 заявокЗакрыт4 года назад
Есть фото в png. Нужно разделить его в илюстраторе по цветам и подготовить для печати на футболке. Технические требования в файле. Если получится хорошо, то будет много заказов.Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт4 года назад
Отредактировать макет прайса для печатиВерстка полиграфии6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется срочно сверстать и добавить 2 страницы в существующую презентацию компании (презентацию прикрепил): 1 стр. Диплом о членстве в Итало-Российской Торговой палате (скан прикрепил)2 стр. Коллаж из журналов, на обложке одного из которых реклама ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
ищу готовый каталог с кухнями на заказ чтобы можно было под себя поправить. Если у кого-то есть в наработкахВерстка полиграфии3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Компания -- поставщик моек для ЖД вагонов. Требуется сверстать презентацию продукта на 5-6 слайдов. Хотелось бы получить исходники в AI + PDF. Состав ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад