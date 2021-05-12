Правки в PSD каталог лестниц

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Закрыт3 заявки367 просмотров

Кратко

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Полное описание

https://docs.google.com/document/d/13AImlTLVkI7CTftL4CFKgasAUIi_87FWw-lermMMgBE/edit?usp=sharing

Исходник ПСД и файл ПДФ прикрепляю

ПДФ https://drive.google.com/file/d/1JQU8WCo4nkyJOIPyyl9eCx5SJuqb5yRd/view?usp=sharing

ИСХОДНИК (27мб) https://drive.google.com/file/d/1ioaLA1iKStmA7nnG-_NfUovih-2w8tll/view?usp=sharing

Пример навигации https://drive.google.com/file/d/14UsC-pc4VCUYGb5lPRLme0RnrUJLwJpE/view?usp=sharing

Допом могу дать задачу улучшить внешний вид

4 года назад
guest_151595707829
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