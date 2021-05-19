Верстка текста

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Закрыт18 заявок526 просмотров

260 страниц текста, нужно внести 70-75 правок по орфографии и 12 правок по замене иллюстраций 

4 года назад
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