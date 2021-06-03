ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Баннеры, постеры, наружная реклама, pos-материалы, каталоги.
Навыки: Illustrator, After Effects, Photoshop, InDesign.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Выполнила работу быстро и качественно. Корретировки и правки в течении часа. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ и правки. Всегда на связи. Оплата сразу. Хороший заказчик!