alena-v

Алена alena-v

 
40 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Баннеры, постеры, наружная реклама, pos-материалы, каталоги.

Навыки: Illustrator, After Effects, Photoshop, InDesign.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Sergey-Kh
Сергей 
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Надо сделать дизайн макет плаката для печати формата А1
Выполнила работу быстро и качественно. Корретировки и правки в течении часа. Рекомендую к сотрудничеству!
Четкое ТЗ и правки. Всегда на связи. Оплата сразу. Хороший заказчик!
Ответный отзыв