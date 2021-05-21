Доработка/ адаптации макетов для соц сетей и рассылки

Прошу адаптировать макет для Комбо № 4 (Алматы).

Форматы:

1) соц сети и таргет

1350*1080

1080*1080

1080*1920

+ везде отступы 150 пикс сверху и снизу

2) рассылка ватсап 450*450

надо сделать такой же как фото на сайте с указанием размеров, цены и скидки 30%

https://sushi-master.kz/almaty/menu/ko...o_nabor_4/

исходный макет - есть в формате psd) прилагаю в жпг