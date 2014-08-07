Качественно перенести и настроить сервер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

Необходимо в кратчайшие сроки перенести старые данные и "поднять" новый сервер с учетом моих требований.

11 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

eva-systems
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Не первый раз обращаюсь к Станиславу. Всегда отличный результат. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую для постоянной работы
Как всегда, всё хорошо. Оплата в срок и отличная постановка задачи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

eva-systems
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад