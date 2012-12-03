Портфолио
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- Мисс Поволжье109 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
0 баллов
11 лет назад
Взял проект для какого то друга который не сделал. Сам закончить проект отказался.
$25
10 баллов
11 лет назад
Заказ выполнен в срок, адекватен и приятен в общении, будем работать ещё.
$30
10 баллов
11 лет назад
Отличный иполнитель, доволен своим выбором. Сделал как надо. Будем сотрудничать и дальше.
$40
10 баллов
11 лет назад
Все отлично сделал, главное быстро, внес все необходимые поправки по нашему уканию.
$30
10 баллов
11 лет назад
Быстро и качественно буду работать дальше