prometei

Артем prometei

 
35 летУкраина/Кропивницкий
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
GreenPlanet
Олег 
65 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
0 баллов
11 лет назад
HTML + CSS (6 простых страничек)
Взял проект для какого то друга который не сделал. Сам закончить проект отказался.
zakazchik_555
Григорий 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка простого шаблона.
Заказ выполнен в срок, адекватен и приятен в общении, будем работать ещё.
WebgidStudio
Артем 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Верстка 3 страниц сайта
Отличный иполнитель, доволен своим выбором. Сделал как надо. Будем сотрудничать и дальше.
AseevRoman
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Требуется html-верстка
Все отлично сделал, главное быстро, внес все необходимые поправки по нашему уканию.
mapxyz
Денис 
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов(-1)
$30
10 баллов
11 лет назад
Верстать 6 страничек
Быстро и качественно буду работать дальше