Имеется сайт. Оплата производится через ИнтерКассу. После оплаты ИК должна перенаправлять юзера на страницу и прописывать в базе данных, что его аккаунт активирован.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется готовый скрипт с базой данных. Операции необходимые по доработке: 1. Установка ежемесячной абонентской платы. 2. Невозможность выводить участникам определенной суммы с депозита, которая в последствии пойдет на абонентскую плату. Остальное по мелочам в переписке.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Создать сайт (скрипт) интернет-проекта. От Вас: все необходимое (логотип, дизайн, верстка и т.д.). Техническое задание при общении.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна доработка готового скрипта сайта. Создание красивого дизайна к нему с версткой. CMS неизвестна. Полное описание при личной переписке.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен шаблон для готового сайта. Разработка и установка шаблона Ваша. С дизайном определимся по личной переписке.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Установка скрипта вручную через PHPMyAdmin, в связи с отсутствием установочного файла install.php.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад