rijiiap

Андрей rijiiap

 
44 годаРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Правка скрипта

    Имеется сайт. Оплата производится через ИнтерКассу. После оплаты ИК должна перенаправлять юзера на страницу и прописывать в базе данных, что его аккаунт активирован.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правка скрипта

    Имеется готовый скрипт с базой данных. Операции необходимые по доработке: 1. Установка ежемесячной абонентской платы. 2. Невозможность выводить участникам определенной суммы с депозита, которая в последствии пойдет на абонентскую плату. Остальное по мелочам в переписке.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-проект

    Создать сайт (скрипт) интернет-проекта. От Вас: все необходимое (логотип, дизайн, верстка и т.д.). Техническое задание при общении.

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шаблон для сайта

    Нужен шаблон для готового сайта. Разработка и установка шаблона Ваша. С дизайном определимся по личной переписке.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
efimov397
Сергей 
37 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов
$30
10 баллов
11 лет назад
Установка скрипта
Заказчик надежный, честный, порядочный, грамотные задачи... В общем все бы такие были – было бы всем счастье тогда точно. Надеюсь с вами работать ещё.
Очень грамотный и исполнительный программист. Исполнил заказ за считанные минуты. Буду всегда работать с этим человеком и всем рекомендую. Спасибо огромное.
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