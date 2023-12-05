Отрисовать в векторе и дорисовать

Иллюстрации и РисункиОткрыт15 заявок186 просмотров
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Задачи:
1. Отрисовать в векторе персонажа в прикрепленных. Важно сохранить все детали.
2. Дорисовать коготь на правой ноге
3. Нарисовать в такой же позиции и с таким же выражением лица, только чтобы провод был не во рту, а
типо он уже раскусил его

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