Отрисовать в векторе и дорисовать

Задачи:

1. Отрисовать в векторе персонажа в прикрепленных. Важно сохранить все детали.

2. Дорисовать коготь на правой ноге

3. Нарисовать в такой же позиции и с таким же выражением лица, только чтобы провод был не во рту, а

типо он уже раскусил его