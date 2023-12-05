Перерисовать розетки в стиле карандашного чертежа, наброска.

$6
Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки144 просмотра
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Перерисовать розетки в стиле карандашного чертежа, наброска.

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1 - Референс, как нужно сделать, пример - https://cloud.mail.ru/public/iXVC/PeyQwa71c

2. Что нужно перерисовать - 3 розетки - https://cloud.mail.ru/public/dLXX/DTBGUA1pC

Как НЕ пойдет (пример как не нужно) - https://cloud.mail.ru/public/UoAp/D2FG196ox

Жду цены.

21 день назад
Prod-di
Денис 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
mane_matinyan1
Мане Матинян 
20 летАрмения
месяц в сервисе
Была
12 часов назад
21 день назад
$6
1 день
Хочется сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО за проделанную РАБОТУ! Мы долго рассматривали различные варианты и очень рады, что выбрали именно вас. Наше руководство осталось очень довольным результатами вашей работы. Для нас важным критерием был срок выполнения, и мы были приятно удивлены, что вы его соблюли. Благодарим вас и обязательно обратимся к вам снова!
Денис отличный заказчик, с ним хорошо было поработать. Очень просто объяснил все, что касается моей работы и всегда на связи! Буду очень рада дальнейшему сотрудничеству)