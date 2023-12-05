Перерисовать розетки в стиле карандашного чертежа, наброска.

Хочется сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО за проделанную РАБОТУ! Мы долго рассматривали различные варианты и очень рады, что выбрали именно вас. Наше руководство осталось очень довольным результатами вашей работы. Для нас важным критерием был срок выполнения, и мы были приятно удивлены, что вы его соблюли. Благодарим вас и обязательно обратимся к вам снова!